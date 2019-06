Coupe du monde 2019 : face à la Norvège, les Bleues peuvent se qualifier pour les 8es dès demain si...

Les Bleues pourraient souffler et évacuer un peu de pression dès ce mercredi, à l'issue de leur match face à la Norvège. Après sa victoire contre la Corée du sud 4-0 vendredi dernier, la France pointe en tête de son groupe avec 3 points et un différentiel de buts de +4. La Norvège la suit de près, avec trois points également, mais un différentiel de +3 après son succès sur le Nigeria 3 buts à 0. Aussi, si les Bleues l'emportent face à leurs dauphines, elles auront pris une avance confortable sur leurs adversaires. Elles pourraient d'ailleurs être directement qualifiées en cas de match nul entre le Nigeria et la Corée du sud.





Pour cela, elles devront venir à bout des Norvégiennes, certes orphelines de la ballon d'or Ada Hegerberg mais fortes de Caroline Graham Hansen (25 passes en Bundesliga cette saison et passeuse décisive contre le Nigeria) et Guro Reiten (qui marque un but par match depuis trois ans en championnat de Norvège, buteuse samedi dernier).