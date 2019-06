Coupe du Monde 2019 - Les Bleues ne craignent pas la Norvège mais prennent le match "très au sérieux"

La Norvège devrait être l'équipe qui inquiétera le plus les Bleues dans ce groupe A, même si les championnes du monde 1995 devront sans doute revoir leurs ambitions à la baisse en l'absence d'Ada Hegerberg, première Ballon d'Or de l'histoire du football féminin, qui boude sa sélection depuis le fiasco de l'Euro-2017. Amputées donc de leur meilleure joueuse, elles ont tout de même surclassé les nigérianes, 3-0, à Reims, ce samedi 8 juin.





Mais pas de quoi inquiéter les Bleues, assez tranquilles depuis leur victoire 4-0 face à la Corée du Sud en ouverture du tournoi.

"J'ai regardé la Norvège contre le Nigeria et jeté un œil sur le match des Bleus [Ndlr : Turquie-France] en même temps. Elles ont beaucoup de puissance, et sur les côtés, ça va très vite. Mais on ne les craint pas", a expliqué Delphine Cascarino.