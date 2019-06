Coupe du monde 2019 : en Chine, le football féminin est devenu une affaire d’État

La bascule s’est opérée en novembre 2013, au soir de la victoire du club chinois de Guanzhou Evergrande en finale de la Ligue des champions d’Asie. Ce jour-là, dit la légende, le président Xi Jinping a exprimé un rêve : voir son pays triompher en Coupe du monde, pour asseoir définitivement le rayonnement international de son pays, via l’événement le plus scruté de la planète. Problème : son équipe nationale est nulle. Mais alors vraiment nulle : une seule participation au Mondial à son actif (2002), pour zéro but marqué. Et un niveau qui n’en finit plus de stagner, malgré les investissements somptuaires des grands groupes nationaux dans les clubs professionnels.