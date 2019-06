Coupe du monde 2019 : Khadija Shaw, itinéraire d'une survivante

"Je ne pouvais pas me concentrer à l'école, j'y pensais tout le temps. Ma mère m'appelait constamment. Je disais à ma famille que je voulais rentrer à la maison, mais ils me disaient : 'Non, tu dois rester ! Tu dois améliorer les choses pour toi et pour nous'. Alors je me suis dit : 'OK, respire un bon coup.' (...) Le plus dur, c'est de savoir qu'ils ne sont plus là. Quand je réussis quelque chose, je suis toujours heureuse, mais j'aimerai qu'ils puissent le voir", confie-t-elle au journal britannique, qui lui a décerné le prix de footballeuse de l'année 2018.





Fraîchement débarquée à Bordeaux en provenance de l'Easten Florida State College et de l'Université du Tennessee, où elle a été formée dans le cadre ses études de communication, Khadija Shaw a guidé la Jamaïque vers une qualification historique en Coupe du monde en réalisant une campagne de qualification remarquable (19 buts en 11 matchs). Au total, elle cumule 31 buts en 24 matchs en équipe nationale, faisant d'elle la meilleure buteuse de sa sélection.