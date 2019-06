Défenseuse, latérale droit, sélectionneuse : comment accorde-t-on le football au féminin ?

Dans un effort de féminisation des termes du football, la Fédération et les titres de presse se sont étrangement mis d'accord sur "entraîneure", qui n'est donc pas plus correct du point de vue linguistique. La faute à une expression, désormais désuète, qui désignait comme "entraîneuses" les femmes dont le travail était d'inciter les hommes à la consommation dans les bars... dans les années 1950. Comme l'explique Slate, le problème "n’est pas que le terme existe déjà, c’est qu’il désigne une activité à connotation sexuelle. L’entraîneuse séduit pour pousser à la consommation." De ce fait, le terme dérange et a été écarté.





Pour Elianne Viennot, c'est un non-sens. "La langue française est remplie d'homonymes, à utiliser selon le contexte. On y arrive pour le reste", regrette-t-elle. Autrement dit, un financier peut être une petite madeleine comme un employé de Wall Street, et ce n'est pas parce qu'un avocat est un légume qu'il entache la profession. "Le problème est idéologique, pas linguistique. De plus, l'autre sens n'existe quasiment plus dans le langage courant", note-t-elle. "Aujourd'hui quand on dit entraîneuse, on pense d'abord au sport".