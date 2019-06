Le carnet de bord du Mondial : le Brésil et l'Australie à la lutte pour une place en huitièmes

Après vingt ans d’absence en Coupe du monde, l’Italie a fait un retour retentissant en cette édition 2019 avec deux succès en autant de rencontres, face à l’Australie (2-1) et la Jamaïque (5-0), prenant seule la tête du groupe C et se qualifiant pour les huitièmes de finale. Si la mission des Transalpines est d’ores et déjà accomplie, elles pourraient s’offrir le scalp du Brésil ce mardi soir en cas de victoire. En effet, à la lutte avec l’Australie, la Seleçao pourrait passer à la trappe en cas de résultat négatif.





Le programme du mardi 18 juin :

21h : Jamaïque-Australie (Groupe C, Grenoble)

21h : Italie-Brésil (Groupe C, Valenciennes)