Le carnet de bord du Mondial : un duel Japon-Angleterre pour la première place

Alors que l'Angleterre et le Japon sont d'ores et qualifiés pour les huitièmes de finale, c'est bel et bien un duel pour la première place du groupe qui se profile entre les deux formations, alors que l'Argentine est en embuscade pour la qualification via la deuxième ou troisième place. Si les Anglaises ont fait carton plein depuis le début de la compétition, les Nippones se sont déjà faites surprendre par l'Argentine lors de leur première rencontre, butant sur une gardienne exceptionnelle, la dénommée Vanina Correa (0-0).





Le programme du mardi 19 juin :

21h : Japon-Angleterre (Groupe D, Nice)

21h : Ecosse-Argentine (Groupe D, Paris)