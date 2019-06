Coupe du monde 2019 : le coup de foudre des Français pour les Bleues

Mercredi 12 juin 2019, on était près de dix millions à être réunis devant nos postes de télévision pour assister à la victoire des Bleues contre la Norvège. Notre équipe nationale s'est imposée à 2 - 1 contre la formation norvégienne. Les huitièmes de finale sont toutes proches. Mais comment expliquer cet engouement pour le football féminin ? Et surtout, qui sont les supporters d'Eugénie Le Sommer ou encore de Wendie Renard ?



