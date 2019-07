Coupe du monde 2019 : les championnes du monde américaines se rendront-elles à la Maison Blanche ?

A priori non, si l’on se fie aux réponses données par certaines joueuses à cette épineuse question dimanche soir dans les entrailles du Parc OL. "Ça dépend de chacune d’entre nous, mais de toute évidence, nous donnerons une réponse collective", a ainsi annoncé l’attaquante Alex Morgan. Avant qu’Allie Long ne vienne confirmer à son tour cette grosse tendance : "Je crois que Megan a déjà annoncé qu’elle n’y allait pas. Donc nous, on reste derrière elle. On se lève et on se bat ensemble." Ce que Megan Rapinoe avait, du reste, déjà dit elle-même à sa manière en recevant son trophée de meilleure joueuse : "Ma voix est peut-être plus forte que celle des autres mais nous sommes toutes ensemble. On est juste un groupe de femmes fières, fortes et déterminées, ayant la volonté de changer le monde autour d’elles."