Coupe du monde 2019 : "Allez les gays !", lance Rapinoe après la victoire face à la France

"Pour moi, être gay et fabuleuse pendant le mois des Fiertés et la Coupe du monde, c’est très fort", a conclu Megan Rapinoe alors que la Marche des Fiertés a rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Paris ce samedi. Pour rappel, Rapinoe, qui a décidé de ne pas chanter l'hymne national américain avant les rencontres, a d'ores et déjà déclaré qu'elle ne se rendrait pas à la Maison Blanche en cas de sacre mondial.