Coupe du monde 2019 : Lyon, capitale mondiale du football au féminin

THE PLACE TO BE - Les deux demi-finales et la finale de la Coupe du monde se joueront au Groupama stadium de Lyon. Ça tombe bien, la ville est la capitale mondiale du football au féminin. Notamment grâce à l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais, qui a tout gagné ces dernières années et compte encore dans ses rangs les plus grandes joueuses.