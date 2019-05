Coupe du monde 2019 : pour l'internationale Amandine Henry, il ne faut "pas s'enflammer, mais enflammer le terrain"

A neuf jours du début de la Coupe du monde de football féminine, qui sera à suivre du 7 juin au 7 juillet prochain sur TF1, l'attente autour de l'équipe de France féminine se fait de plus en plus pressante. Invitée de France Inter ce mercredi matin à l’occasion de la livre de son livre Croire en ses rêves ! Le journal d’une championne, l’internationale française Amandine Henry l'a constaté : "Cela fait un bon moment que le foot féminin est sérieux mais c’est vrai que c’est l’une des premières années où on sent un tel engouement, une grande ferveur à travers nous donc on est super contentes. Et puis on a hâte de le rendre sur le terrain."





"Tout a changé au niveau médiatique, toutes les joueuses ont pu le voir, cette saison a été super chargée. Même en dehors du terrain, c’est très sérieux et rigoureux. On est arrivées dans la cour des grands" ajoute-t-elle, avant d’évoquer l’état d’esprit des Bleues : "On a engrangé de l’expérience, il y a beaucoup de jeunes qui amènent de la folie, de la fougue. (…) On a la tête sur les épaules, il ne faut pas s’enflammer, il faut enflammer le terrain surtout, mais cela peut aller très vite, vers le haut comme vers le bas. Il faudra tout donner le jour J."