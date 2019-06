Coupe du monde 2019 : pourquoi Valérie Gauvin n'était-elle pas titulaire pour France-Corée ?

Alors qu'elle était interviewée en zone mixte, au sujet de son absence en début de match, la joueuse montpelliéraine a confirmé qu'il s'était passé un truc. "C'est de ma faute", a-t-elle déclaré. Et donc que s'est-il passé ? "No comment ! (...) On apprend toujours, je ferai plus attention la prochaine fois", a-t-elle balayé, avouant que sur le moment "c'était difficile", de ne pas être titulaire d'entrée de jeu.





La sélectionneuse "a fait appel à moi sur le match (entrée en jeu à la 70e minute, Ndlr), j'ai donné le maximum, on verra après par la suite comment cela se passe", a-t-elle poursuivi. "En tout cas, je suis contente pour l'équipe. J'ai le sourire, on a gagné, c'est le plus important."