Coupe du monde 2019 : quand les people affichent leur soutien pour leur équipe nationale

Mais les plus soutenues chez les people sont sûrement les Anglaises. Le jour du quart de finale entre la Norvège et l'Angleterre, Victoria Beckham a publié une photo de sa fille Harper avec la joueuse Nikita Parris. "Harper est tellement excitée d'aller voir les Lionesses ce soir, et très contente de rencontrer l'équipe et Nikita Parris avec son père David Beckham", a écrit la styliste sur Instagram.