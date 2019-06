Coupe du monde 2019 : quel adversaire pour les Bleues en 8es de finale ?

En fait un seul cas de figure peut empêcher la tenue, dimanche à 21h au Havre, de cet alléchant France-Brésil : il faudrait que les quatre meilleurs troisièmes de ce premier tour émanent spécifiquement des groupes B, C, E et F. Auquel cas, les Bleues hériteraient du Cameroun ou de la Nouvelle-Zélande. Mais comme le Chili et la Thaïlande comptent chacun 0 point dans le groupe F (avec des différences de but respectives de -5 et -12), cela n’a quasiment aucune chance d’arriver (on y reviendra).