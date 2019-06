Coupe du monde 2019 : quels enjeux pour le dernier carré de la compétition ?

Dans l'autre demi-finale du Mondial 2019, qui va opposer la Suède aux Pays-Bas, le rêve de soulever pour la première fois un titre mondial est bel et bien présent. Pour les Suédoises, c'est l'opportunité de jouer une nouvelle finale de Coupe du monde, seize ans après celle perdue face à l'Allemagne, en 2003 (2-1). En plus de ce triste épisode, les Scandinaves auront l'avantage d'avoir déjà joué trois demi-finales sur la scène internationale, leur permettant d'aborder au mieux ce genre de rendez-vous.





Ce qui ne sera pas le cas des Néerlandaises, qui effectuent d'ores et déjà leur meilleur parcours dans un Mondial, leur plus beau parcours jusqu'ici s'arrêtant en huitième de finale, lors de la dernière édition en 2015 (ndlr : défaite 2-1 face au Japon). Pour autant, les "Lionnes Oranje" se montrent particulièrement impressionnantes depuis le début de la compétition, réalisant un sans-faute en phase de groupes avec trois victoires face à la Nouvelle-Zélande (1-0), le Cameroun (3-1) et le Canada (2-1). En huitième de finale, elles ont disposé des Japonaises (2-1) avant de prendre le dessus sur les Italiennes en quarts (2-0).





De plus, les Néerlandaises avanceront avec confiance face aux Suédoises, les ayant notamment battu en quart de finale (2-0) de l'Euro 2017, qu'elles ont remporté chez elles grâce à un succès en finale face au Danemark (4-2). Lors de cette opposition victorieuse face à la Suède, un certain 29 juillet 2017, les deux buteuses Oranje se nommaient Lieke Martens et Vivianne Miedema. Cela tombe bien, les deux stars seront bien présentes mardi, pour de nouveau en découdre avec les Scandinaves.