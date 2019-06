Coupe du monde 2019 : France-Brésil, le huitième de finale dont elles rêvent

En attendant l'officialisation de l'adversaire qui se dressera sur la route des filles de Corinne Diacre en huitièmes de finale, l'éventualité d'un France-Brésil fait pétiller les yeux des Bleues. Et, bien évidemment, à l'énoncé de l'affiche se joint la référence à la finale légendaire au Stade de France. "Ça me fait penser à 1998. C'est ça qui m'a donné envie de jouer au football. Vingt-et-un ans plus tard, encore France-Brésil et c'est moi qui joue !", en salive déjà l'attaquante tricolore Viviane Asseyi, surnommée "Vivinho" par sa mère. "Ça peut être une belle affiche. On se doute que ce sera contre le Brésil mais on n'est pas encore sûres." "Si ça venait à être le Brésil, c'est sûr qu'il y a beaucoup de souvenirs", ajoute la défenseure Griedge Mbock. "C'est une nation avec un très gros potentiel, de très bonnes joueuses. On va se préparer pour les affronter, comme toute autre équipe. On a tous en tête les France-Brésil, que ce soit féminin ou masculin."





Il est vrai que cette affiche sent le Mondial à plein nez. Plus chez les garçons (1958, 1986, 1998 et 2006) que chez les filles, où les deux sélections ne se sont rencontrées qu'une fois en 2003 en phase de poules aux États-Unis sans réussir à se départager (1-1). Depuis cette date, Françaises et Brésiliennes se sont affrontées à huit reprises, avec un bilan en faveur de l'équipe de France (3 victoires et 5 nuls). En novembre dernier à Nice, leur dernière confrontation s'était soldée par un large succès (3-1) des protégées de Diacre. "Avoir perdu ce match n'est pas très important", assure la défenseure "canarinha" Tamires. "On doit juste s'en servir pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Pour le reste, vu le contexte, ce sera très différent."