Coupe du Monde 2019 - Les "Reggae Girlz" de Jamaïque de retour grâce à la fille de Bob Marley

L'histoire des Reggae Girlz aurait pu s'arrêter subitement en 2008, après l'échec de leur qualification aux Jeux Olympiques. La fédération de football nationale décide alors de dissoudre purement et simplement l'équipe, mettant ainsi fin à son financement. A force de ne plus jouer, elle chute forcément au classement Fifa et finit même par en sortir en 2011.





Trois ans plus tard, touchée par l'histoire de ces filles et passionnée de football, Cedella Marley, prend les choses en main. Pour palier au manque financier, elle lève des fonds, organise des cagnottes, les sponsorise via la fondation Bob Marley et permet ainsi au foot féminin jamaïcain de se refaire une santé. Cedella Marley deviendra d'ailleurs l'icône de ce football féminin "made in Jamaïque". Avec cette nouvelle ambassadrice, qui a même embarqué ses frères Stephen et Damian dans l'aventure, pour composer leur nouvel hymne, les "Reggae Girlz" finissent par se qualifier pour le Mondial féminin.





"Elles avaient besoin d'aide, ce sont des femmes, on leur disait qu'elles ne pouvaient pas faire ce sport qu'elles aiment. Donc on s'est impliqué, et nous voilà!", déclarait d'ailleurs Cedella, il y a quelques jours à l'AFP. Car pour elle, il fallait que ces "Reggae Girlz" montrent l'exemple. "Pour les gamines en Jamaïque et dans les Caraïbes c'est très important, nous sommes la première étape pour leur montrer qu'elles peuvent faire beaucoup de choses", expliquait la capitaine Konya Plummer âgée de 21 ans.