Coupe du monde 2019 - USA - Pays-Bas : les Lionnes "Oranje", de l'ombre à la lumière

Huitièmes au classement de la Fifa, les Néerlandaises étaient loin de s’imaginer un destin pareil, à commencer par la buteuse de l’équipe, Vivianne Miedema : "Je ne pouvais pas jouer au football plus jeune, alors je jouais au tennis. Et aujourd’hui, je peux aller aux Jeux en jouant au foot. C’est incroyable ! (...) Vous savez, j’ai commencé à jouer en sélection en 2013. À l’époque, on jouait sur des petits terrains amateurs, devant 500 spectateurs maximum, peu de gens s’intéressaient à nous."





"Avant l’Euro 2017, on est passé à 5000 pour les matchs de préparation, puis tous nos matchs du tournoi ont été disputés dans des stades pleins. Aujourd’hui, nos fans nous suivent partout", ajoute-t-elle, alors que le championnat des Pays-Bas se limite à neuf équipes et bénéficie d'une faible exposition.





De son côté, la sélectionneuse des Pays-Bas et ancienne internationale Sarina Wiegman, était convaincue de la valeur du football néerlandais : "Je crois que ce potentiel du football féminin existait mais il n'y avait pas encore les infrastructures. Les joueuses ont beaucoup progressé ces dernières années grâce aux compétitions internationales et aux transferts dans les clubs européens."