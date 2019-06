Coupe du monde 2019 : Valérie Gauvin, le phénix des Bleues

Les deux fois, son regard l’a trahie pendant "La Marseillaise". Vendredi dernier à Paris, juste avant le coup d’envoi de France-Corée du Sud (4-0), match d’ouverture tant attendu de la Coupe du monde 2019, Valérie Gauvin, assise sur le banc des remplaçantes alors qu’on l’annonçait titulaire, avait les yeux rougis par un certain abattement. Et mercredi, avant le second match des Bleues, à Nice face à la Norvège (2-1), on y a lu, au contraire, une détermination sans faille.





Changer de visage, l’attaquante de Montpellier et de l’équipe de France, âgée de 23 ans, l’a d’ailleurs fait au cours de ces deux rencontres. Vendredi, elle avait purgé sa frustration en réalisant une "très bonne entrée" (dixit la sélectionneuse Corinne Diacre) ayant permis aux Bleues de prendre le large au tableau d'affichage. Et mercredi, après quarante-cinq premières minutes passées à rater à peu près tout ce qu’elle tentait, elle a fini par ouvrir le score dès la reprise, avant de repartir, au coup de sifflet final, avec le trophée de la meilleure joueuse du match.