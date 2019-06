Coupe du Monde 2019 - Stéphanie Labbé, la gardienne canadienne empêchée de jouer avec les hommes

Puis au moment de signer un contrat, son entraîneur, défait, lui annonce la mauvaise nouvelle : "Les responsables de la ligue se sont opposés à la signature. Je ne pouvais pas jouer parce qu'il s'agissait d'une ligue "basée sur le genre". Je ne pouvais pas être sur la liste parce que j'étais une femme. C'était contre leur règlement (...) J'ai voulu faire appel de la décision, mais la ligue a expliqué que sa décision était ferme. On m'a dit d'aller jouer dans une équipe féminine", écrit-elle encore dans sa tribune. "C'était difficile bien sûr qu'on me dise que je ne pouvais pas jouer à cause de quelque chose que je ne contrôlais absolument pas", explique Stéphanie Labbé à l'AFP. "Je ne pouvais pas rentrer chez moi, travailler dessus ou le changer, car mon genre est mon genre", rappelle-t-elle.





Malgré ses démarches auprès de la Ligue qui gère ce championnat, une procédure en justice et malgré le soutien de son entraîneur à Calgary ainsi que de ses coéquipiers, elle doit s'avouer vaincue. Mais si elle a fait, depuis, son retour dans un club féminin, en Suède pour la fin de la saison 2018, et depuis mars dans une franchise du Championnat professionnel américain féminin (NWSL), le NC Courage, Labbé a le sentiment d'avoir remporté une victoire. "Etre capable de prouver que vous pouvez jouer à ce niveau et que vous pouvez supporter l'entraînement, c'est très important pour votre propre confiance", rappelle celle qui aura sûrement à cœur de démontrer à la ligue qu'elle a le niveau et sûrement un peu plus, qu'un club de 4e division.