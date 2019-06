Coupe du monde 2022 au Qatar : pourquoi Michel Platini a été placé en garde à vue ce mardi

"Ce rendez-vous a complètement changé la donne", a assuré, après coup, Sepp Blatter, ex-président de la Fifa banni depuis des instances, et qui en veut désormais à son ex-allié français pour cela. "Tout allait bien jusqu’au moment où Sarkozy a tenu une réunion avec le prince héritier du Qatar, qui est aujourd’hui émir, a ajouté le Suisse. Et au déjeuner qui a suivi avec M. Platini, il a dit que ce serait bien d’aller au Qatar. Après, Michel Platini m’a appelé et m'a dit : 'On m’a demandé de voter pour les intérêts français, et mon groupe ne va pas voter ce qu’on avait tacitement décidé de voter au comité exécutif'."