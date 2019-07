Coupe du monde, Copa America, Gold Cup : trois finales le même jour, Megan Rapinoe dénonce le "manque de respect" de la Fifa

Megan Rapinoe est en colère. Samedi en conférence de presse, la joueuse américaine a poussé un coup de gueule contre la Fifa, qui a eu la "très mauvaise idée" de programme trois finales majeures ce dimanche 7 juillet. En effet, en plus de la finale du Mondial qui verra s'affronter les Etats-Unis et les Pays-Bas à Lyon, sont également programmées les finales de la Copa America (Brésil-Pérou) et de la Gold Cup, tournoi d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes (Etats-Unis-Mexique).





"Ca me paraît incroyable. Je ne pense pas que nous soyons aussi respectées que le football masculin" a déclaré Megan Rapinoe. "Si vous vous souciez vraiment de réduire l’écart (entre les hommes et les femmes) est-ce que vous organisez trois finales le même jour ? Non. Laissez-vous les fédérations voir leurs équipes disputer deux matches dans les quatre ans séparant deux tournois ? Non. (...) Nous avons besoin d’attention, de détails, des meilleurs esprits pour nous aider à faire grandir le sport féminin chaque jour" a déclaré la très engagée milieu de terrain.