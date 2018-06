Coupe du Monde de football 2018 : dans quel état d'esprit les Bleus attendent-ils leur premier match ?

Détendus, les Bleus sont arrivés le jeudi 14 juin à Kazan (Russie), une ville située à 800 kilomètres de leur camp de base. Et ce matin du vendredi 15 juin, les joueurs se sont rendus au stade où ils joueront contre l'Australie le lendemain, à midi. Leur entraînement a été organisé à la même heure afin d'habituer leurs organismes à cet horaire inhabituel. Comment les Bleus se portent-ils à quelques heures de leur premier match à la Coupe du monde de football 2018 ? Les éléments de réponse de Jean-Marie Bagayoko, notre envoyé spécial en Russie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.