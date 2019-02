Coupe du monde de football féminin 2019, J-100 : préparation, dates, adversaires... Tout ce qu'il faut savoir pour suivre les Bleues

Les 24 équipes, dont la France automatiquement qualifiée car pays hôte de la compétition, sont réparties en six groupes de quatre. Chacune nation affronte les trois autres de sa poule. À l'issue des trois journées, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures troisièmes, soit 16 équipes au total, sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Les six troisièmes sont départagés dans l'ordre selon le nombre de points obtenus, la différence de buts, le plus grand nombre de buts marqués et enfin par un tirage au sort. C'est une différence majeur avec le Mondial masculin, où seuls les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Les troisièmes et les quatrièmes, eux, rentrent à la maison.