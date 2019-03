Coupe du monde de football féminin 2019 : l’affiche officielle dévoilée

En cette 42e journée internationale des droits des femmes, vendredi 8 mars, la Fifa a dévoilé l'affiche officielle de prochaine la Coupe du monde de football féminin, qui se tiendra en France du 7 juin au 7 juillet 2019. Une affiche qui a été présentée lors d’un vernissage à Paris.





"Cette affiche résume l'esprit de cette Coupe du Monde et celui de la Fifa", a estimé Ana Brito, une responsable de la fédération internationale, soulignant que le choix du 8 mars était tout sauf un hasard. "On y voit une femme à l'expression déterminée et au regard confiant, qui affiche le désir de devenir championne du monde."