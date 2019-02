Coupe du monde de football féminin 2019, J-100 : Marinette Pichon "confiante pour les Bleues" même si la France n'est "pas favorite"

LCI : Quel est votre état d'esprit à 100 jours de la Coupe du monde en France ?

Marinette PICHON : Je suis plutôt confiante au regard des performances de l'équipe de France. Mais on sait tous qu'un événement majeur comme la Coupe du monde engendre beaucoup de choses. Ce sera d'autant plus vrai lorsqu'on va basculer dans la compétition et quand les 23 noms seront connus (lors de la première quinzaine de mai, ndlr). Les filles partent avec l'objectif de sortir du groupe et d'aller le plus loin possible dans le tournoi. On a hâte d'y être et en même temps on prend la mesure de ce qui nous attend.





LCI : Le fait de voir le stade du Havre à guichets fermés face aux États-Unis (3-1) mi-janvier confirme un engouement pour les Bleues. Le pari est-il en passe d'être réussi ?

Marinette PICHON : Je dirais oui. On le voit dans l'affluence à chaque rencontre, à chaque déplacement des filles... Je n'ai pas d'inquiétude aujourd'hui sur le fait que cette ferveur sera pérenne jusqu'au lancement de la Coupe du monde et que cela durera pendant toute la compétition. Désormais, il faut qu'on puisse créer des temps festifs, des moments d'échanges sur les "fan zones", qu'on favorise cette mixité intergénérationnelle et puis pourquoi pas susciter auprès des filles et des garçons, jeunes et moins jeunes, des vocations d'arbitrage, de bénévolat ou d'encadrement au sein d'une association sportive.