Coupe du monde féminine 2019 : les arbitres seront-elles toutes des femmes ?

À la Coupe du monde, l'arbitrage s'accordera aussi au féminin. La Commission des arbitres de la Fifa a sélectionné 27 arbitres et 48 arbitres-assistantes pour diriger les 52 rencontres du Mondial 2019, qui se déroule en France du 7 juin au 7 juillet. Cette liste tient compte de plusieurs critères, dont les performances en match, la compréhension du football et la forme physique actuelle. Comme cela fut le cas lors des précédentes éditions, à l'exception notable des deux premières en Chine (1991) et en Suède (1995), il n'y a que des femmes pour officier dans les rond centraux et le long des lignes de touche.





Pour cette Coupe du monde, 42 nationalités sont représentées. Le Japon, l'un des berceaux du foot féminin, est la nation la plus incarnée avec une arbitre et trois arbitres-assistantes. Viennent ensuite les États-Unis, la Canada, le Mexique, la Chine, l'Allemagne, l'Ukraine, la Chili et le Brésil, qui comptent trois officielles chacun. Comme en 2007 en Chine et en 2015 au Canada, la France aura deux représentantes. Soit autant que l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande ou la Jamaïque.