Coupe du monde de football féminin 2019 : les places se vendent comme des petits pains, succès populaire en perspective

Jeudi, il n’a fallu qu’une heure et demie pour voir 30.000 billets trouver preneurs, et 24 heures pour que le chiffre grimpe à 60.000. Résultat : quatre matchs affichent déjà complet, le match d’ouverture France-Corée du Sud à Paris (7 juin), les demi-finales (2 et 3 juillet) et la finale (7 juillet), à Lyon. Et pour assister au deuxième match de poule des Bleues, contre la Norvège le 12 juin à Nice, ou au troisième face au Nigeria, le 17 juin à Rennes, il va falloir se presser : selon la FFF, il n’y en aura sans doute plus dès la fin de ce week-end. Preuve que le public français n’est pas en reste non plus. Une belle victoire en soi.