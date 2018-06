Coupe du monde : le maillot des Bleus pour femmes déjà en rupture de stock

Ainsi, mardi, avant France-Danemark et après seulement deux matches disputés, le maillot des Bleus était en rupture de stock pour ce qui concerne le modèle féminin. Les ventes de la tunique bleue ont même déjà dépassé celles de l'Euro 2016 qui se disputait en France. Pour les plus chanceux qui auraient réussi à trouver un maillot, un autre défi se présente à eux : y faire inscrire le nom de son joueur préféré. En effet, en raison du succès des ventes de maillots et des flocages des noms de Mbappé, Pogba ou Griezmann - les trois joueurs qui rencontrent le plus de succès - certaines lettres ne sont plus disponibles (notamment la A et le P). Mieux vaut-il probablement opter pour un simple tee-shirt avec le numéro et le nom de votre joueur préféré. Il ne vous en coûtera qu'une dizaine d'euros et là les stocks ne sont pas encore vides.