Coupe du monde 2019 : Amandine Henry vit "un rêve éveillé"

Amandine Henry fait partie des grandes joueuses de l'Équipe de France de football. Il s'agit de la capitaine des Bleues. Pour la star, le football est "une passion". Elle s'est notamment confiée à notre journaliste, Caroline Henry. Cette dernière est allée à sa rencontre pour en savoir un peu plus sur son histoire ainsi que son ressenti, à quelques heures du premier match. Son interview en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.