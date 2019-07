Coupe du monde 2019 : Jill Ellis, la patte anglaise des Américaines

Surnommée la "Dame de fer", une référence à peine voilée à l'ancienne Première ministre britannique Margaret Thatcher, Ellis met sa méthode à l'épreuve. "Mon boulot, c'est de créer un environnement où mes joueuses peuvent potentiellement souffrir, voire échouer, afin de les forcer à puiser au plus profond d'elles", explique-t-elle. Dès sa première année, sa discipline de fer porte ses fruits. Elle ramène les États-Unis sur le toit du monde en 2015. Mais son échec cinglant aux JO de Rio en 2016 la contraint à revoir son approche. Inspirée par la doctrine chère à Sir Alex Ferguson, selon laquelle l'institution est au-dessus des joueuses, elle remet en question sa gestion humaine et sportive pour tirer le meilleur de ses joueuses, quitte à se montrer impitoyables avec les plus symboliques d'entre elles. Elle pousse à la retraite Hope Solo, l'emblématique gardienne de la "Team USA", et met sa meilleure joueuse Carli Lloyd sur le banc. "Pour gagner, il faut avoir un effectif dense qui soit prêt à accepter tous les rôles", prévient-elle alors.