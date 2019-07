Coupe du monde 2019 : la décontraction, l'arme fatale du "Team USA" ?

Amandine Henry, l'une des rares Bleues à avoir évolué de l'autre côté de l'Atlantique, chez les Portland Thorns, avait rendu compte auprès de l'AFP de cette "positive attitude" des Américaines, loin des règles strictes qui régissent la vie de groupe des Françaises dans les grands tournois. À Portland, "quand on partait en mise au vert, on pouvait aller se faire des restos, sortir de l'hôtel. C'était libre, en fait. Ça permet de décompresser mentalement", racontait la capitaine tricolore. "Là-bas, ils s'en fichent de la façon dont on se prépare. Le plus important, c'est sur le terrain. C'est un management complètement ouvert, tandis qu'en France, on aime bien contrôler ce que la joueuse mange, à quelle heure elle dort..." remarquait la milieu de Lyon. Mais ce sont les Américaines qui ont sorti la France en quarts (2-1), après un match "fun", comme l'a décrit la milieu Rose Lavelle en zone mixte.





Les triples championnes du monde et quadruples médaillées d'or aux Jeux olympiques préparent maintenant leur demi-finale de Coupe du monde sans trop de stress, visiblement. Megan Rapinoe a fini par quitter le bar de son hôtel après quelques minutes. Pendant ce temps, une petite bande de coéquipières revenait de la piscine en peignoirs. En riant.