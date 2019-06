VIDÉO - Coupe du monde féminine 2019 : "C'est votre année", le message de Macron aux Bleues

"Jouer ensemble, c'est ça qui fait gagner" : Emmanuel Macron a passé ses consignes à l'équipe de France, mardi 4 juin à Clairefontaine, à trois jours du coup d'envoi de la Coupe du monde en France. "Il faut avoir le bon schéma de jeu, le bon collectif et jouer ensemble, c'est ça qui fait gagner. Il faut savoir où on va et jouer tous ensemble", a assuré le président de la République, qui a rendu visite aux Bleues, comme il l'avait fait avec les Bleus de Didier Deschamps avant le Mondial en Russie.





A l'époque, le chef de l'État avait mis une pression amicale aux coéquipiers d'Antoine Griezmann, réclamant alors une "deuxième étoile" de champion du monde. Face à Amandine Henry, la capitaine tricolore, et ses coéquipières, il a tenu un discours similaire. "Je suis venu leur dire que nous sommes à leurs côtés, pour les motiver, même si j'ai le sentiment qu'elles n'en ont pas besoin. Je veux leur dire que toute la nation sera derrière cette équipe", a affirmé Macron devant la presse, après avoir posé pour la photo avec le groupe et le staff sur les marches du château yvelinois. "Une compétition est réussie quand on gagne et pour ça, il faut se préparer, faut avoir le niveau et avoir le plus envie", a-t-il ajouté. "C'est votre année !"