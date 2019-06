"Ça nous laisse un goût amer" : l'Espagnole Torrecilla en colère après le penalty litigieux accordé aux Etats-Unis

"Etre éliminée aux portes des quarts de finale, ça fait mal. Je suis sûre qu'ils sifflent les penalties car ce sont les Etats-Unis, la meilleure équipe du monde. Dans le sens contraire, ils ne les auraient pas sifflés. Ça nous laisse un goût amer, mais on va retenir qu'on a rivalisé avec les meilleures du monde. Le travail fourni par l'équipe a été incroyable", a positivé Torrecilla.





Du côté du sélectionneur espagnol Jorge Vilda, les propos sont plus mesurés et la décision de l’arbitre, acceptée : "Depuis le banc, on n'arrive pas à voir. Les arbitres ont analysé les images avant de prendre les décisions. On accepte toujours les décisions arbitrales donc il n'y a rien d'autre à dire."