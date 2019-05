Coupe du monde féminine 2019 : Corée du Sud, Norvège, Nigeria... que valent les adversaires des Bleues ?

Par le passé, le Nigeria a plutôt bien réussi à l'équipe de France. Les Françaises les avaient corrigées 8-0 en amical l'an dernier. "Mais c'est une équipe nous a aussi mis en difficulté. On les avait joué à la Coupe du monde en 2011 et on avait gagné 1-0 avec un but à la fin du match", se souvient Eugénie Le Sommer. "C'est une équipe difficile qui met beaucoup d'impact avec des joueuses rapides. Ils ont une bonne attaquante, Asisat Oshoala, qui joue à Barcelone." Meilleure joueuse africaine en 2014, 2016 et 2017. 2014, 2016 et 2017, la buteuse de 24 ans sera un poison permanent pour les filles de Corinne Diacre.





Elle est d'ailleurs bien décidée à jouer crânement sa chance. "J'ai dit à mes coéquipières qu'aucune des équipes qualifiées pour la Coupe du monde n'était là pour faire de la figuration", raconte l'internationale nigériane. "Ce sont des championnes sur leur continent. Ces matches-là, c'est championnes contre championnes. Le groupe est ouvert, mais le niveau sera très élevé."