Coupe du monde féminine 2019 : le calendrier détaillé des retransmissions TV de tous les matches

Du 7 juin au 7 juillet, la France va vivre au rythme de la Coupe du monde. Sur les 52 rencontres répartis sur neuf sites à travers le pays, le groupe TF1, seul diffuseur en clair de la compétition, retransmettra 25 des meilleures affiches, dont tous les matches de l'équipe de France, six 8es de finale, les quatre quarts de finale, les demi-finales, la petite finale et la finale. Les rencontres des Bleues et la finale seront diffusées sur la Une, le reste des matches le seront sur sa petite soeur, TMC.





En heure française, retrouvez, date par date, l'agenda détaillé ci-dessous de la compétition :