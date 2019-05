Coupe du monde féminine 2019 : des chiffres et des records, le Mondial sous tous les angles

SACRÉS NUMÉROS - Qui a inscrit le but le plus rapide de la compétition ? Quelle est la sélection la plus titrée ? Qui est la plus vieille participante à un Mondial ? LCI vous propose un tour d'horizon en statistiques de la Coupe du monde féminine, dont la huitième édition se déroule en France du 7 juin au 7 juillet.