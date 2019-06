EN DIRECT - France-Brésil : le premier grand soir des Bleues

Mais gare au piège. Inconstantes et souffrants de carences dans le secteur défensif, les joueuses de Vadão compensent avec une redoutable ligne d'attaque entre Marta, meilleure buteuse de la Coupe du monde, tout sexe confondu (17 réalisations en cinq éditions), Cristiane, auteure d'un triplé contre la Jamaïque (3-0), et la révélation brésilienne Debinha. Solides défensivement, avec un seul but encaissé depuis le début du tournoi - un csc invraisemblable de Wendie Renard - les Françaises vont devoir faire preuve de plus d'efficacité dans l'animation offensive, après leurs succès poussifs contre la Norvège (2-1) et, surtout, le Nigeria (1-0). C'est la condition pour retrouver potentiellement en quarts les États-Unis, qui jouent l'Espagne lundi à 18h.