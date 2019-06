Coupe du monde 2019 : les Espagnoles vont-elles renverser la hiérarchie du football mondial ?

Ainsi en 2018, la sélection des moins de 20 ans a remporté l'Euro et a terminé deuxième de la Coupe du monde, alors que les moins de 17 ans ont réussi l'exploit de rafler à la fois le titre européen et le titre mondial. Ces succès font d'ailleurs de l'Espagne la nation la plus titrée du football féminin sur l'année dernière. Avant cette razzia, les jeunes Espagnoles étaient déjà en grande forme, avec des titres de championnes d'Europe, en 2015 pour les U17, en 2017 pour les U19 et de vice-championnes, d'Europe en 2014, 2015 et 2016 pour les U19, en 2016 et 2017 pour les U17.





A la base de ce succès, la volonté de la Fédération de se calquer sur le modèle masculin, couronné de succès ces dernières années, avec une génération dorée composée d'Andrés Iniesta, Xavi, Sergio Ramos ou encore Fernando Torres, qui ont glané deux titres de champions d'Europe en 2008 et 2012 et un sacre mondial en 2010. Un modèle masculin qui s'appuie sur un football technique et fortement axé sur la possession de balle. "Nous pratiquons un football que les filles aiment beaucoup, qu'elles comprennent bien et dans lequel elles ont confiance" explique notamment Toña Is, la sélectionneuse des U17 espagnoles.