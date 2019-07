Coupe du Monde 2019 : arrogantes, les Américaines ?

Le 11 juin dernier, la surpuissante équipe américaine affrontait la Thaïlande à Reims et, comme on pouvait l'imaginer aisément avant le coup d'envoi, ce fut un raz-de-marée dans la surface de réparation asiatique. Avec, en prime, une victoire-record de 13 buts à 0. Une déferlante de buts largement célébrée par les joueuses américaines, mais qui n'a pas tellement plu aux spectateurs et aux commentateurs. Kaylyn Kyle, ancienne internationale canadienne et consultante pour la chaîne TSN, a jugé ce match "scandaleux et irrespectueux", s'interrogeant sur l'intérêt d'avoir "humilié" les Thaïlandaises.