Coupe du monde 2019 : Marta, la fille spirituelle de Pelé devenue reine de la Seleção

Pourtant, cette injustice n'entame pas son caractère jovial et altruiste. La virtuose l'utilise pour "prouver que tout le monde à tort - tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas de place pour les filles sur les terrains", dira-t-elle plus tard. À 14 ans, elle est repérée grâce sa rapidité et à la précision de ses passes par Helena Pacheco. La chasseuse de talents l'emmène jouer à Vasco de Gama. Deux ans plus tard, la section ferme et Marta poursuit ses rêves avec Santa Cruz, club de l'Etat du Minas Gerais. Le 23 avril 2003, alors qu'elle n'a que 17 ans, l'attaquante d'1m62 joue son premier match avec la sélection nationale. La même année, elle vivra sa première Coupe du monde aux États-Unis, éliminée en quarts de finale par la Suède, future finaliste.





Bien décidée à donner un coup de fouet à sa carrière après cette première joute internationale, la Brésilienne quitte son pays natal pour aller jouer à Umeå IK en Suède la saison suivante. En quatre saisons, elle inscrit 111 buts en 103 matches (un record !) et garnit son armoire à trophées avec quatre titres nationaux (2005, 2006, 2007 et 2008), une Coupe nationale (2007) et une Ligue des champions (2004). Entre 2006 et 2010, la numéro 10 auriverde monopolise le titre Fifa de la meilleure joueuse.