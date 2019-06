Coupe du monde 2019 : le fabuleux destin de Formiga, doyenne du Mondial

Joueuse qui a servi le plus longtemps la Seleção, la quadra d'1m74 a disputé six Jeux olympiques (1996, 2000, 2004, 2008, 2012 et 2016), elle est la seule à avoir disputé toutes les éditions du tournoi olympique féminin depuis sa création en 1996, pour deux médailles d'argent à Athènes 2004 et Pékin 2008. Pourtant, malgré le duo en or qu'elle forme avec Marta depuis 2003 et sa participation à six Coupe du monde, la triple championne des Jeux panaméricains (2003, 2007 et 2015) n'a jamais remporté le Graal ultime. Elle a échoué en demi-finale du Mondial 1999 et en finale en 2007. En 2016, l'échec aux Jeux de Rio l'avait poussée à prendre sa retraite, à 38 ans... Avant qu'elle ne change d'avis par amour pour son pays.