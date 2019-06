À la découverte des Bleues : qui es-tu Wendie Renard ?

La légende raconte que c’est la mort de son père, maire de la commune martiniquaise de Bellefontaine, alors qu'elle était âgée de 8 ans, qui a forgé son tempérament solitaire et lui a donné le sens des responsabilités. D’autres épisodes ont marqué son parcours dans ce sens : celui où elle avait un vestiaire pour elle seule, au Pôle Espoirs Outre-Mer, parce que la seule fille de l'équipe, ou celui où elle a été recalée du centre national de formation et d'entraînement de Clairefontaine (ce qui l’a conduite à tenter sa chance à l’OL, avec succès), isolée de son Île et de ses proches. Conséquence : "Je vous préviens, au premier abord, elle peut paraître un peu sauvage", ont longtemps prévenu les attachés de presse des Bleues. Tandis que sa coéquipière et amie, Élodie Thomis, soulignait dans Libération il y a un an : "Elle est de nature méfiante, faut pas essayer de lui marcher sur les pieds." Consigne valable pour ses partenaires, les journalistes... et les attaquantes adverses.