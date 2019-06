France - États-Unis : un quart taillé pour Amandine Henry, la plus Américaine des Bleues

C'est la plus Américaine des Bleues. Le quart de finale contre les États-Unis vendredi (à 21h en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI.fr) est fait pour Amandine Henry, qui a joué un an et demi à Portland, découvert l'incroyable engouement dans les stades et une autre manière d'appréhender la pression. Dans l'équipe d'en face, la capitaine tricolore va retrouver certaines anciennes coéquipières comme Lindsey Horan ou Tobin Heath, "ses amies" depuis son passage chez les Portland Thorns de mars 2016 à octobre 2017 et leur victoire en finale du championnat NWSL contre North Carolina Courage.





De son aventure américaine, "Mandy" Henry, comme on l'appelait là-bas, retient l'impressionnante ferveur, tous les week-ends : "À Portland, qui est un gros club, on jouait devant 18.000 spectateurs à chaque match... C'est sûr que ça me manque", reconnaissait la Lyonnaise en janvier auprès de l'AFP, par contraste avec D1 féminine et ses quelques centaines de fans, hormis pour un Lyon-PSG. Henry a aussi découvert dans l'Oregon un "management complètement différent". "Là-bas, ils s'en fichent de la façon dont on se prépare, le plus important c'est sur le terrain. C'est un management complètement ouvert, tandis qu'en France, on aime bien contrôler ce que la joueuse mange, à quelle heure elle dort..." explique la Bleue aux 87 sélections.