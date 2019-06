Coupe du monde 2019 : le subterfuge de la Norvège pour contrer le jeu de tête de Wendie Renard

"On avait même pensé à lui mettre une perruque", s'est amusé le sélectionneur norvégien Martin Sjögren, pour le rendre encore plus crédible. "C'est un homme à tout faire, il s'occupe un peu de tout en général. Aujourd'hui, il représentait Wendie Renard durant l'entraînement, même si je pense que Renard reste bien meilleure que lui." Un avis partagé par le principal intéressé qui a toutefois pris à cœur sa mission d'un jour. "J'ai eu l'honorable mission de devenir Renard le temps d'un entraînement", a-t-il confié. "J'ai la taille, je suis même plus grand qu'elle. Mais je pense que ce sera plus dur pour nos filles de l'arrêter le jour du match que de m'arrêter moi." Reste à savoir si l'astuce suffira à contenir la menace Wendie Renard.