France-USA, mission impossible ? Pour Camille Abily, "ce quart de finale s'annonce ouvert, c'est quasiment du 50-50"

LCI : L'attaque française reste encore en chantier. Que faut-il faire pour la redynamiser ?

Camille ABILY : C'est très difficile de marquer des buts. C'est toujours plus facile de défendre que d'attaquer. Les filles en sont conscientes. Elles ont travaillé devant le but mais est-ce que ce qui a été fait ces deux ou trois derniers jours va changer quelque chose ? Je n'en suis pas sûre. L'objectif, c'est de réaliser le bon geste au bon moment. C'est aussi d'arriver en nombre dans la surface, d'accompagner un peu plus les actions pour être plus efficaces. Eugénie Le Sommer est la clé de cette attaque. C'est la patronne, c'est elle qui apporter du liant. Elle fait jouer ses copines. Par rapport à toutes les qualités qu'on lui connaît, on ne l'a peut-être pas assez vu en action. Sur les grands matches, elles répond régulièrement présente donc je suis sûre que ce sera le cas face aux États-Unis, je l'espère en tout cas. On aura besoin d'une grande Eugénie pour se qualifier.





LCI : Face au Brésil (2-1), Kadidiatou Diani a fait une grosse impression. Elle a fait sauter les lignes en percutant dans son couloir droit. Est-ce que c'est quelque chose à reproduire en écartant le jeu sur les côtés ?

Camille ABILY : Il faut qu'on utilise la largeur. On a des joueuses sur les côtés capables de le faire. Cela peut être Eugénie (Le Sommer), Amel (Majri) ou Kadidiatou (Diani). Dès qu'elles utilisent la largeur, les Bleues mettent l'adversaire en difficulté. Mais, comme je l'ai dit, il faut mettre du monde dans cette surface de réparation. La surface de vérité, elle est là et c'est comme ça qu'elles marqueront des buts. Il faut surtout que l'équipe tienne bien le ballon. Il faut un bloc compact. Si les filles sont éloignées, c'est plus difficile pour construire les actions. Dès qu'elles vont récupérer le ballon, elles devront mettre énormément de mouvements. C'est la clé. On attend beaucoup de nos joueuses offensives mais attaquer quand on est deux ou trois face à cinq ou six adversaires, surtout les Américaines, c'est très difficile.