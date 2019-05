"Le football n’a pas permis aux femmes de s’émanciper, ce sont les femmes émancipées qui ont 'dégenré' le football"

LCI - Était-ce une drôle d’idée, en 1971, de vouloir créer la section féminine d’un club de football ?

Annie Fortems - Oui, je dirais même une idée saugrenue, voire un peu inconsciente ! On ne savait pas du tout ce qui nous attendait. Nous étions simplement poussées par le désir de jouer. Moi, j’avais 14 ans et je jouais déjà depuis très longtemps, depuis l’âge de 6 ans. Toutes les filles qui ont tenu contre l’adversité aux débuts du football féminin ont un peu le même profil que le mien : elles jouaient avec des garçons, les frères, le père, et avaient une famille plutôt ouverte d’esprit, en tout cas moins machiste que la moyenne, permettant à la fille de jouer. Dans mon environnement, je ne connaissais pas d’autre fille jouant au foot, sinon ma sœur. Je n’en avais même jamais vu. Du coup, deux filles de Juvisy ont émis le désir de créer une équipe pour jouer en championnat. Parce que, évidemment, nous avions le droit de jouer en loisir, c’est la compétition qui nous était interdite. La FFF (Fédération française de football, ndlr) a finalement autorisé le football féminin fin mars 1970. C’est en l’apprenant que ces deux filles ont eu cette idée, et sont venues me chercher. Enfin, leurs frères aînés sont venus me chercher, pour être exacte. Parce qu’ils connaissaient mes frères...





LCI - Avez-vous ressenti de l’hostilité au moment de l’arrivée des femmes dans ce bastion masculin ?

Annie Fortems - J’y ai même découvert le sexisme en disputant le premier championnat de Paris féminin. On a vu tout se créer à ce moment-là. Et donc cette hostilité venait surtout des spectateurs. Nous jouions dans des stades ouverts au public, n’importe qui pouvait y entrer. Des gens voyaient alors des filles jouer, ils s’arrêtaient et se demandaient : "C’est quoi, ça ?" Et puis certains faisaient des remarques sur notre physique, sur le rôle de la fille, sur l’avenir sombre qu’on représentait, on nous disait que nous étions des garçons manqués, que nous allions empêcher des hommes de fonder une famille, ou de trouver de bonnes épouses… Ce sexisme très puissant m’est tombé dessus d’un coup, lors des premiers matchs officiels. Moi, je n’avais jamais entendu ça avant. Il n’y avait pas d’internet à l’époque, on restait dans nos milieux familiaux et scolaires. Je ne comprenais pas.