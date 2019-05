"La Coupe du monde des Bleus nous donne des idées", confie l'attaquante des Bleues Eugénie Le Sommer à LCI

LCI : Corinne Diacre a déclaré que la France n'était "absolument pas favorite" malgré de belles performances de votre équipe ces derniers mois. Partagez-vous l'analyse de votre sélectionneuse ?

Eugénie LE SOMMER : Elle a entièrement raison, nous ne sommes pas favorites. Il y a d'autres nations devant nous. Nous, on fait partie des outsiders. Il ne faut pas oublier que notre palmarès est vierge. On a remporté des matches de préparation et on sait tous la valeur que cela a. Parfois, ça ne veut rien dire. Je me rappelle qu'en 2015 on avait battu les États-Unis (2-0). C'était une victoire énorme en match de préparation. Mais cela ne nous a pas empêchées d'être éliminées en quart de finale à la Coupe du monde. Je repense aussi à la SheBelieves Cup qu'on a gagné en 2017 avec un tournoi très relevé avec les États-Unis, l'Allemagne et l'Angleterre. Derrière, on s'est qualifiée difficilement pour l'Euro avant de se faire sortir en quarts là aussi. On a une équipe performante. On a un peu d'expérience mais pas autant que certaines équipes. On est des outsiders.





LCI : Enviez-vous tout de même les Bleus, champions du monde l'été dernier en Russie ?

Eugénie LE SOMMER : Ce n'est pas de l'envie mais cela nous donne des idées. On aimerait bien être à notre tour à leur place et connaître ce qu'ils ont vécu. Ça avait l'air d'être des émotions énormes. Et puis quelle fierté ce serait de gagner la Coupe du monde à la maison. C'est le plus beau trophée qu'on peut gagner en étant joueuse de football. C'est un rêve absolu.