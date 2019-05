Eugénie Le Sommer dans la liste des 23 Bleues : "On peut vivre quelque chose d'énorme"

LCI : Comment avez-vous suivi l'annonce de la liste des 23 ?

Eugénie LE SOMMER : J'étais chez moi, avec mon fiancé. On a regardé l'annonce ensemble à la télévision. II n'y avait pas de grosse surprise à attendre, même si quelques incertitudes demeuraient. Il y a des joueuses qui n'étaient pas là lors du dernier rassemblement qui ont été appelées, d'autres qui étaient là et qui n'ont pas été retenues. J'attendais surtout de connaître la liste définitive pour pouvoir vraiment me projeter sur la compétition. Avant on se dit qu'on y sera peut-être mais, tant qu'on n'a pas son nom qui s'affiche à l'écran, on n'est jamais sûre à 100% d'être appelée pour la Coupe du monde.





LCI : Pourtant, dès novembre dernier, Corinne Diacre avait déclaré "Eugénie sera sélectionnée"...

Eugénie LE SOMMER : C'est vrai que j'avais plus de certitudes que certaines joueuses. Ce n'est pas être prétentieuse que de dire cela mais je m'attendais à faire partie de cette liste des 23. La coach en avait parlé devant les médias et, mis à part mon absence quand j'ai été blessée, j'ai participé à tous les rassemblements depuis qu'elle est à la tête de l'équipe de France. Il n'en reste pas moins que je suis très fière et très heureuse d'avoir mon nom sur cette liste. C'est quelque chose d'extraordinaire.